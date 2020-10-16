Вячеслав Кондратьев: «Здесь и родина, и семья!»

В начале этого года в нашей газете регулярно выходили материалы под рубрикой «Лица власти Ленинградской области». Мы рассказывали о лидерах региона, активно влияющих на его развитие. Материалы вызвали большой интерес у наших читателей, и редакция решила продолжить эту тему, но уже на примере представителей власти нашего района. И начнем мы с его главы – Вячеслава Кондратьева. У него за плечами – 15 лет депутатского стажа, большой опыт управленческой деятельности, он по-прежнему возглавляет Заневское городское поселение, которое является одним из самых динамично развивающихся территорий региона. Чем гордится руководитель депутатского корпуса крупнейшего в России района по численности населения, как планирует рабочее время и где любит отдыхать – об этом и многом другом в нашем с ним интервью.

– Вячеслав Евгеньевич, расскажите немного о себе.

– Биография моя проста и прочно связана с нашим Всеволожским районом – я коренной местный житель, родился и вырос здесь, в деревне Янино. Учился в начальной Янинской школе, затем перешел в Колтушскую школу им. И.П. Павлова. Продолжил образование в Ленинградском автотранспортном техникуме, затем окончил Лесотехническую академию по специальности инженер лесопромышленного комплекса. И последнее место учебы – Северо-Западная академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Так случилось, что свое образование я закончил в 45 лет, то есть учился значительную часть своей жизни. Кроме того, еще и работал – начинал механиком в совхозе «Выборгский», после занимал должность главного инженера совхоза и по совместительству был главой муниципального образования. А затем уже окончательно перешел на депутатскую работу, став главой Заневского городского поселения. Пять лет был заместителем главы МО «Всеволожский муниципальный район», и вот уже год как руковожу районным советом депутатов. Помимо всего, на протяжении 10 лет работаю директором ООО «Технопарк». Как член «Единой России», я входил в местные и региональные политсоветы, а в настоящее время являюсь заместителем председателя региональной партийной контрольно-ревизионной комиссии.

– А семья?

– Все как положено – женился в 1989 году на самой прекрасной девушке в мире, вместе мы вырастили сына и дочь, теперь у нас уже двое внуков. Я очень благодарен своим близким за понимание, терпение и чуткость. И, наверное, без поддержки семьи я не достиг бы и половины того, чем горжусь в этой жизни.

– Вы достаточно давно занимаете ответственные посты. Насколько органично вы чувствуете себя в роли руководителя?

– Первую «начальственную» должность – заведующего совхозными мастерскими – мне предложили в 21 год. Для меня это очень понятная, обыденная работа. Эффективность управления, на мой взгляд, во многом зависит от умения руководителя организовать процесс так, чтобы сегодня было лучше, чем вчера. Необходимо ставить конкретные задачи и четко обозначать векторы направления деятельности структуры, которую ты возглавляешь. Еще один важный момент – создание мобильной команды профессионалов. Мне очень повезло, потому что рядом всегда были интересные, творческие люди.

– Как проходит ваш обычный рабочий день?

– Еще со времен совхоза у меня выработалась привычка начинать день рано – в восемь часов я уже на работе. Действую по недельному графику, стараюсь побывать на всех деловых встречах и запланированных мероприятиях.

Да, бывает, люди сетуют, что меня невозможно застать в кабинете. Тем не менее откладывать дела в долгий ящик – не в моих правилах, потому что событие может потерять актуальность, а человек «перегореть» со своим предложением или обращением. Это недопустимо, так как вырабатывает у людей негатив к власти. Если нет возможности встретиться лично или провести прием – решаю вопросы по телефону. Что действительно довольно трудно спланировать – так это окончание рабочего дня. Все зависит от выполнения программы, которую я себе наметил.

– Вы – представитель законодательной ветви власти. Приходится ли совмещать работу парламентария с хозяйственной деятельностью?

– Моя работа председателем совета депутатов первого и второго уровня считается основной. Помимо всего – так законом определено, – я являюсь еще и главой муниципального образования. То есть я не веду непосредственно хозяйственную деятельность – за нее отвечают администрации, но посылы и вектор задач, которые они должны исполнять, устанавливает как раз глава МО. Точнее, депутатский корпус дает их администрациям в качестве поручений. Эти задания могут быть очень конкретными, ведь я досконально знаю, что и на каком участке в районе происходит. Здесь я связан с сотнями людей – с одними вместе работал, с другими – жил по соседству, с третьими – учился в школе, просто был знаком или когда-то мимоходом встречался. Это и есть жизнь поселения первого уровня, где все, так или иначе, друг друга знают. И я, пятьдесят два года проживший на всеволожской земле, с ними «аффилирован». Более того, число таких людей стремительно растет за счет новых жителей, заселяющих у нас новостройки.

Со мной сейчас работают люди – и на руководящих должностях, и простыми рабочими, – которых я знаю более тридцати лет. Если вернуться к заданному вопросу, то я уверен, что залог нашего общего успеха – тесное взаимодействие исполнительной и законодательной власти, их совместная работа на благо жителей.

– Наверняка вам приходилось переживать и промахи, и неудачи. Как вы реагируете на критику?

– Нормально реагирую. Спокойно и конструктивно. К критике я привык и давно научился на нее не раздражаться, даже если претензии необоснованны. К слову, если кто хочет вывести меня из себя, то это невозможно.

И вот еще такой момент – когда меня критикуют за то, что не получается, сделано не в срок или недостаточно хорошо, я говорю, что не могу навредить своему муниципальному образованию. Потому что это моя родина. Возможно, я где-то ошибаюсь или заблуждаюсь, возможно, что-то не успеваю, но к поселению, к району отношусь как к своему дому и семье, как и многие депутаты, которые прожили здесь всю свою жизнь или развивают бизнес. В целом же критика для руководителя – дело полезное. И еще следует понимать: если ты идешь во власть, то хвалить тебя, в большей степени, не будут. А вот критиковать – обязательно.

– К чьему мнению вы прислушиваетесь, вынося важные решения, кто является для вас авторитетом?

– Поработав в команде нашего губернатора, я не перестаю поражаться работоспособности Александра Юрьевича. Мы почти ровесники, но его управленческий опыт, целеустремленность и масштабность мышления невольно заставляют на него равняться. Одним из первых моих учителей в управленческой практике, которому хотелось подражать, был директор совхоза «Выборгский» Наум Романович Смоляк – талантливый руководитель, сильный, мудрый, волевой человек. Человек, который построил Янино. С него началась новая история этого населенного пункта. В те годы нашего общения он был для меня и наставником, и старшим другом, и, конечно, непререкаемым авторитетом. Мне вообще повезло с людьми, с которыми я работал, – среди них были неординарные личности, сделавшие в своей жизни что-то большое. Естественно, я беру с них пример, и мне бы хотелось оставить о себе добрую память.

– На территории Заневского поселения расположен один из самых молодых и густонаселенных городов 47-го региона – Кудрово. Наверняка пришлось приложить немало усилий для того, чтобы он появился на карте Ленобласти?

– Это была грандиозная работа. Мы ведь одними из первых, если не первыми, в стране провели реформу по переводу сельского поселения в городское. До нас такого опыта в России не было. То есть законодательная база, конечно, существовала, но практического применения не имела. Потратив год на изучение законов и оформление необходимых документов, пройдя через референдум, нам в конце концов удалось создать поселок городского типа и город внутри муниципалитета.

И что бы там ни говорили, Кудрово – это замечательный город. Достаточно сказать, что там самая высокая стоимость квадратного метра жилья во Всеволожском районе. Это один из самых эффективных проектов в госуправлении, в котором нет ни одного обманутого дольщика, что неоднократно было отмечено правительством Ленобласти. Это один из ярких примеров сотрудничества власти и бизнеса.

Я горжусь этим городом, его нарядными фасадами и уютными дворами, благоустроенным парком и набережной. Горжусь просто потому, что людям там жить комфортно. Всегда очень чисто. А когда здесь достроят дороги, развязки, отделение полиции и дворец культуры – Кудрово станет самым-самым. Между прочим, скоро Всеволожский район прирастет еще одним городом – Янино. И тоже в Заневском поселении.

– Год назад вы вышли на более высокий уровень, под вашим руководством оказался огромный район…

– Всеволожский район сейчас переживает свою вторую молодость, а может, и новую жизнь. За прошедшие пять лет у нас появились еще два города – Кудрово и Мурино. Это показатель того, что Всеволожский район вышел в лидеры не только по численности населения в стране, но и в области муниципального права. Задачи поставлены грандиозные, часть из них выполнена, но и сделать предстоит немало. Взять, например, город Всеволожск – те, кто не бывал здесь всего пару лет, просто изумлены поразительными переменами. Асфальтируются улицы, благоустраиваются общественные территории, открываются новые парки, социальные и культурные объекты. В планах – дальнейшие работы по созданию комфортной городской среды, включая строительство областной библиотеки в бывшей исторической усадьбе князей Всеволожских.

Если кто еще не знает, то сообщаю, что в течение всего следующего года наш районный центр сохранит статус областной столицы, а это значит, что в августе 2021-го здесь будут проводиться масштабные торжества в честь Дня Ленинградской области. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – ограничительные меры по ковиду нынче не позволили нам в полной мере реализовать все задуманное, хотя мы и были готовы. Зато в следующем году город получит дополнительные средства на ремонт дорог и благоустройство. Всеволожск готов вновь подтвердить свой столичный статус.

– Как вы относитесь к запросам общества на сокращение чиновничьего аппарата и зарплат?

– Признаю это справедливым. Мы действительно должны работать над оптимизацией затрат на содержание аппарата, при этом повышая эффективность как чиновников, так и депутатов. Я лично работаю на неосвобожденной основе. Но реформы администрирования должны проводиться в соответствии с реальной ситуацией. В случаях укрупнения муниципалитетов штат администрации и численность депутатского корпуса естественным образом увеличиваются – это объективная необходимость. С другой стороны, если муниципалитет становится убыточным, дотационным, то его штат и расходы органов местного управления на содержание будут оптимизированы. Депутаты следят, чтобы оклады не превышали средние по рынку. Есть закон, который регулирует вертикальный порог премирования.

– Какие человеческие качества, черты характера вы не приемлете? Что наиболее цените в людях?

– Категорически не приемлю предательства, неискренности, склонности к обману. Меня можно обмануть один раз – больше с этим человеком я никогда не буду не то что работать – даже и общаться. Люди могут ошибаться. Могут заблуждаться. Но они должны быть порядочны и честны. Я должен доверять людям, с которыми работаю, без этого не может существовать ни одна команда, ни одно сообщество. Это в первую очередь. Далее – профессионализм. Мы подбираем профессионалов либо людей, способных учиться и перестраиваться в зависимости от обстановки. Ценю в людях преданность делу, умение работать с полной самоотдачей, способность принимать самостоятельные решения. Люблю людей с чувством юмора и позитивным взглядом на жизнь.

– Вячеслав Евгеньевич, вы служили в армии?

– Конечно! Считаю, что это долг мужчины. И мой сын служил. Сейчас он отвечает за патриотическое направление в Совете молодежи Заневского поселения. Кстати, долг Отечеству я отдавал недалеко от дома – в Выборге и Ленинграде. Получил две воинские специальности: стрелок и водитель. Армия – это действительно школа жизни, которая в будущем пригодится любому парню, потому что она учит преодолевать трудности.

– Вы активный пользователь социальных сетей?

– Нет. Сдерживаюсь, чтобы не перейти на старческое брюзжание, вроде «все зло от соцсетей и Интернета», потому что понимаю – мир изменился стремительно и необратимо, информационное поле переместилось в виртуальное пространство. И если для кого-то жизнь в Сети – возможность самовыражения и самореализации, то для меня это лишь источник информации и способ доводить нужные сведения до заинтересованной аудитории. Самовыражаюсь по-другому. Вот, например, построили в Янино церковь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Кстати, на том самом месте, где ранее стоял памятник Ленину, возле которого принимали – и меня в том числе – в пионеры. Памятник отреставрировали и установили неподалеку, все довольны.

– Вы верующий человек?

– Да. Хожу в церковь, посещаю службы. До 2005 года в Заневском поселении не было ни одной церкви, а сейчас их четыре, включая самый большой в районе храм Иоанна Богослова на берегу реки Оккервиль.

– Как вам удается поддерживать физическую форму?

– В связи с большой нагрузкой с этим стало труднее, но все равно я стараюсь вести активный образ жизни. По счастью, с ним связаны мои главные увлечения – охота и рыбалка, так что свободное время я провожу на природе. Охочусь с детства, друзья знают меня как удачливого охотника. Но в последнее время добыча как цель для меня стала неинтересна – стреляю ровно столько, сколько пойдет на стол для моей семьи. На рыбалку езжу далеко, чаще всего на Русский Север – в Карелию или Мурманскую область. Говорят, что время, проведенное с удочкой в руках, в счет прожитых лет не идет. Шутка.

– Какие фильмы вы любите, какие книги прочли за последнее время?

– В течение последних пяти лет прочел, наверное, тысячи увлекательных произведений, содержащих различные законодательные нормативы, подзаконные акты, сведения об изменениях и дополнениях в муниципальное законодательство и прочие захватывающие сюжеты. Законы, законы и еще раз законы – должность обязывает. К слову, я не советую неподготовленному человеку вступать со мной в дискуссию на эту тему, так как профессионально оперирую законодательной базой. Свободного времени, конечно, почти нет, так уж получилось, что слишком много взвалил на себя обязанностей – у нас ведь кто везет, того и нагружают. Но в кино мы с семьей иногда выбираемся. Мне нравятся исторические фильмы. Из последних – «Союз спасения», осталось очень хорошее впечатление. Люблю военные киноленты – и старые, и новые, с интересом посмотрел фильмы отечественного производства о прославленных спортсменах и космонавтах.

– Вячеслав Евгеньевич, у вас всегда на лице улыбка. Это имидж такой или дано природой?

– Это, скорее, отражение моего восприятия окружающего мира. Если коротко, то я считаю, что любые трудности преодолимы. Кроме скорбных обстоятельств. Так что уныние в число моих грехов не входит. Я знаю, что некоторых это раздражает, например, на встречах с жителями – вот, мол, мы ему о проблеме толкуем, а он сидит, улыбается. А улыбаюсь я потому, что, во-первых, знаю, какой вопрос мне зададут, а во-вторых, знаю ответ на него. И я рад этому обстоятельству, рад, что людей волнует то же, что и меня. И не могу сдержать улыбки.

– И последний вопрос – вы довольны тем, как складывается ваша жизнь?

– Я очень доволен. Я считаю, что уже прожил часть своей жизни не напрасно. Надеюсь, смогу еще немало сделать для того, чтобы жители Заневского поселения, жители Всеволожского района вспоминали меня добрым словом, как и тех людей, на которых мне хотелось быть похожим. Возможно, это самона-

деянно. Но вот есть город Кудрово – его уже не сотрешь. И если удастся построить второй город – значит, мой жизненный путь пройден не зря.

Беседовала Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения