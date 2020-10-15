Об истории Дубровки расскажут стенды

Три световых информационных табло установлены в Дубровке на улице Советской. Стенды гармонично вписаны в пешеходную зону и рассказывают об истории, достопримечательностях и героях дубровской земли.

Каждое табло посвящено своей теме. Так, первый стенд рассказывает об истории Дубровки, которая насчитывает более пяти веков. На щите отображена краткая историческая справка и представлены архивные фото. Любопытным фактом для жителей и гостей поселка станет то, что первые упоминания о Дубровке на Неве встречаются в окладных книгах и относятся к 1500 году. Авторы стенда даже нашли обозначение Дубровки на шведской карте XVII века.

Второй стенд посвящен памятным местам Дубровки, связанным с Великой Отечественной войной и обороной Невского «пятачка». Здесь любопытный прохожий сможет ознакомиться как с музеями и памятниками Дубровки, так и с часовнями и храмами, установленными в честь погибших воинов. Третий стенд дополняет предыдущий именами и краткими биографиями героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Дубровки.

Фото пресс-службы администрации Дубровского городского поселения