Молодежные клубы района получат продвижение

15 октября прошло совещание работников молодежно-подростковых клубов и сотрудников отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. Главной темой для обсуждения стала реклама МПК, которую планируется разместить на уличных баннерах.

Это поможет привлечь и заинтересовать тех, кто ранее не слышал о клубах. Отдел по молодежной политике уже давно использует такой способ информирования о грядущих мероприятиях, так что его сотрудники имеют немалый опыт в этом деле.

Над дизайном баннеров будут работать очень тщательно. Необходимо, чтобы они отражали специфику каждого клуба и давали понять, что именно ждет подростков, пришедших сюда. Например, на баннере «А-80» планируется разместить гитару. Кроме того, у каждого клуба появится индивидуальный слоган, который точно будет отличать его от других. На данный момент готовы только наброски, однако идей уже немало. Воплотить их в жизнь поможет профессиональный дизайнер.

Также планируется выпустить буклеты, которые расскажут обо всем многообразии клубов нашего района. На данный момент их дизайн еще не утвержден до конца. Раздаточный материал планируется распространять в школах, культурно-досуговых центрах и других учреждениях. Буклеты помогут детям, родителям и учителям поближе познакомиться с клубами и узнать, какие кружки и занятия есть в каждом из них.

Екатерина Королева