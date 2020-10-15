Жителей Ленобласти привлекают к борьбе с наркотиками

Со следующей недели на территории Ленинградской области стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В период с 19 по 30 октября жители 47-го региона смогут оставить сигнал о фактах распространения, употребления или хранения наркотических веществ.

Данная акция проводится главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники управления будут принимать звонки по телефону 8 (812) 573-79-96, после чего будет проведена проверка оперативно-розыскной информации.

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.