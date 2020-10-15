Добровольцы #МыВместе возобновили помощь жителям Ленобласти

Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе будут помогать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья закупаться необходимыми продуктами и лекарствами. Также добровольцы смогут помочь с оплатой коммунальных услуг и решением неотложных бытовых вопросов.

Напомним, что штаб акции взаимопомощи #МыВместе оказывал серьезную поддержку жителям Ленинградской области в период самоизоляции. На протяжении нескольких месяцев ребята помогали пожилым людям приобретать необходимые товары, выгуливать животных, выносить мусор.

Если вам нужна помощь волонтеров, вы можете обратиться на горячую линию 8 (800) 200-34-11. А желающие помогать своим землякам могут стать участниками проекта – для этого достаточно пройти регистрацию на сайте «Добро.ру».