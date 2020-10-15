В Сертолово выбрали свою миссис

10 октября состоялся финал ежегодного конкурса красоты и таланта «Миссис Сертолово – 2020». Местом его проведения стал панорамный ресторан на территории базы отдыха «Пасторское озеро».

Напоминаем, что конкурс стартовал 6 сентября. На протяжении него конкурсанткам предстояло проявить себя в таких номинациях, как «Миссис шеф», «Миссис спорт», «Миссис IQ», «Автоледи», поставить общий танец, посетить различные мастер-классы, совершить несколько благотворительных выездов. Для будущих королев были организованы две встречи с психологом, две профессиональные фотосессии и видеосъемка «визитных карточек». В финал вышли 12 сертоловчанок.

В начале вечера ведущие Олеся Лелик и ее супруг Антон Дронов (руководители детского центра «КиндерЛэнд») представили жюри. В него вошли директор Культурно-спортивного центра «Спектр» Марина Матусевич, президент Федерации «Миссис Санкт-Петербург» Наталья Рогова и другие. Организаторы, Олеся Лелик и Юлия Громова, поблагодарили многочисленных партнеров конкурса, число которых в этом году превысило 50. Тема финала звучала как «Свадьба по-сертоловски». Присутствующим предложили окунуться в свадебную атмосферу, вспомнить традиции. Ведь одна из главных задач конкурса – повышение роли семьи в обществе.

В состав королевского жюри вошли обладательница титулов конкурсов красоты разных лет. В том числе «Миссис Сертолово – 2018» Яна Петрова и «Миссис Сертолово – 2019» Анна Калина. Жюри пришлось непросто. Каждое выступление удивляло и восхищало. К примеру, номер «Женская дружба» в исполнении Ирины Каравановой представил собой микс балета «Лебединое озеро» и поединка из блокбастера «Звездные войны». А в номере «Все мы из детства» Анны Трифановой был задействован… живой пони! Конкурсантка Анна Плюснина представила коллекцию вязаных свадебных платьев «Невесты как цветы». Высоко был оценен танец «Ведьмин вальс» в исполнении Ксении Юркевич и ее супруга Ярослава. На протяжении всего вечера своими выступлениям радовали и приглашенные артисты – цирковая студия «Флик-Ап», Елена Филиппова со своими подопечными и другие. Аплодисменты не смолкали весь вечер.

Партнеры конкурса дарили специальный приз и вручали отдельную номинацию своей фаворитке. Некоторые из финалисток были награждены в нескольких номинациях. В этом году впервые была озвучена номинация «Мистер Сертолово – 2020»: ее разделили между собой Александр Дединец и Ярослав Юркевич. Голосование в номинации «Народная Миссис Сертолово – 2020» проводилось в социальных сетях. Победительницей стала сертоловчанка с активной жизненной позицией Татьяна Бруяко.

Второй вице-миссис Сертолово – 2020 стала Ксения Юркевич. Первой вице-миссис Сертолово – 2020 стала Екатерина Дединец. А победу в ежегодном муниципальном конкурсе «Миссис Сертолово – 2020» завоевала Дина Мефодьева. Она сможет представить Сертолово на региональном этапе «Миссис Ленинградская область». Заслуженную награду победительнице торжественно вручила директор Марина Матусевич.

– Большое спасибо организаторам конкурса за высокий уровень его подготовки и проведения, – сказала Марина Степановна. – Финал всегда получается невероятно ярким и красочным. Видно, что участницы проделали большую работу. Надеюсь, что социальная значимость конкурса и дальше будет расти год от года. Поздравляю всех финалисток!

Организаторы постарались отметить каждого из партнеров комплекса, вручив грамоты и букеты ручной работы. После завершения торжественной части мероприятия его гостей ждал огромный трехъярусный торт от сертоловского кондитера Анжелы Клепининой, украшенный гербом Сертолово, приятное общение и, конечно, фотографии на память.

Евгений Макаров

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