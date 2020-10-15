Во Всеволожском районе открылась ветеринарная клиника

Новый ветеринарный участок открылся на территории крупного садоводческого массива «Дунай» во Всеволожском районе. Новая ветклиника будет обслуживать сельхозпредприятия, подсобные и фермерские хозяйства, а также домашних питомцев жителей садоводства.

В учреждение входят отделение терапии и хирургии, которые оснащены всей необходимой техникой – есть аппараты УЗИ и рентген, а также оборудование для клинического и биохимического анализа крови. Помимо этого клиника оснащена кислородным концентратом для животных с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Есть в клинике и свой аптечный пункт.

На открытии присутствовали председатель СакСа ЛО Сергей Бебенин и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Гости осмотрели новый объект и пожелали здоровья будущим пациентам.

Ветклиника открыта в рамках программы модернизации ветеринарного хозяйства Ленинградской области. Программа подразумевает как создание новых участков госветслужбы, так и реконструкцию существующих.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО