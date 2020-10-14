Школьники Всеволожского района соревновались в театральном мастерстве

Ученики Всеволожского района приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса «Души прекрасные порывы». Больше недели, с 28 сентября по 6 октября, школьники соревновались в театральном мастерстве.

Организатором муниципального этапа конкурса выступил Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района. Мероприятие проходило в формате онлайн по двум номинациям: «Театральная гостиная» и «Художественное слово».

В номинации «Театральная гостиная» приняли участие 6 театральных коллективов от разных образовательных учреждений. Ребята присылали видео костюмированных спектаклей. Заслуженную победу отдали коллективам «Люди и куклы», «Волшебная флейта» и «Лукоморье».

А вот в сольной номинации «Художественное слово» приняли участие как совсем юные театралы, так и взрослые. Поэтому в этой номинации победителей определяли в разных возрастных группах. Так, в группе участников от 7 до 9 лет победили Анастасия Плетнева и Тимофей Корепин; в группе от 10 до 13 лет – Виктория Федотова, Марк Слесарев и Степан Мотырев; в группе от 14 до 15 лет – Милослава Молодцова, София Иванова и Екатерина Полякова.

Теперь победители Всеволожского района примут участие в областном этапе конкурса, который будет проходить дистанционно этой осенью.