Почти треть бракосочетаний в Ленобласти пришлась на август

Всеволожский район вошел в тройку лидеров по числу зарегистрированных браков: за минувшие 4 месяца, с июня по сентябрь, местный ЗАГС зарегистрировал 237 семейных союзов. Больше бракосочетаний только в Гатчине – 353 пары, и в Выборге – 385 пар.

Всего за прошедшее время свои отношения узаконила 2901 пара. При этом пик бракосочетаний пришелся на август – за этот месяц сотрудники ЗАГСА зарегистрировали 855 пар. Самыми популярными датами этого года у молодоженов стали 28 августа (142 регистрации брака) и 18 сентября (141 регистрация брака).

Как отмечают в областных ЗАГСах, средний возраст невест в этом году от 22 до 25 лет. Женихи традиционно старше – средний возраст новоиспеченных мужей от 30 до 35 лет.

Подготовила Светлана Завадская