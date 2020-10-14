В Ленобласти продолжается прививочная кампания против гриппа

Жители Ленинградской области могут сделать бесплатную прививку от гриппа и сдать экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Осенняя вакцинация в 47-м регионе стартовала в сентябре. За это время от гриппа привились свыше 243 тысяч взрослых и более 82 тысяч детей.

Сейчас жителей Ленинградской области прививают трехвалентной вакциной – она помогает противостоять трем штаммам гриппа. В скором времени ожидается поступление 4-валентной вакцины, однако врачи не рекомендуют ждать – даже если прививка не дает 100% защиты от гриппа, она помогает минимизировать осложнения и облегчает течение болезни.

Во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях Всеволожской КМБ вакцина имеется в достаточном количестве. Кроме того, жители Всеволожского района могут воспользоваться услугами выездной службы Всеволожской КМБ. Передвижной фельдшерско-акушерском пункт заезжает в населенные пункты согласно графику, который можно уточнить на официальном сайте vkmb.ru в разделе «графики выездов».

Перед вакцинацией обязательна сдача экспресс-теста на антитела к коронавирусу. Он занимает менее 10 минут.

А чтобы увеличить объемы лабораторного тестирования на коронавирус, Всеволожская КМБ была оснащена дополнительным оборудованием. В больницу закупили два амплификатора нуклеиновых кислот. Также увеличилось количество сотрудников, занятых обработкой материала, что позволяет обеспечить круглосуточную работу лаборатории.

Фото Антона Ляпина