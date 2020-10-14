В автобусах Всеволожского района появляется «умная» оплата

До конца октября все муниципальные маршруты Всеволожска планируется обеспечить терминалами автоматизированной оплаты проезда. Благодаря новому оборудованию пассажиры смогут оплатить проезд банковской картой или гаджетами с системой NFC.

Современная система оплаты уже прошла тестовый режим – первые терминалы появились в начале сентября на муниципальном маршруте № 4. Сейчас перед ООО «Пальмира» стоит задача доработать оборудование, чтобы терминалы могли обслуживать владельцев ЕСПБ.

Помимо очевидных плюсов терминалов, дополнительным стимулом для пассажиров служит и удешевление проезда при оплате «безналом». Так, пользуясь терминалом, жители будут платить за проезд 29 рублей вместо 31.

Фото пресс-службы администрации ВМР