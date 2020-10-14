Всеволожский район увеличил производство молока на 2910 тонн
Производство молока за первое полугодие во Всеволожском районе увеличилось на 2910 тонн. Снижение объемов продукции животноводства не сказалось на отрасли. Предприятия этой сферы, наоборот, получили хорошие надои.
Как рассказали в администрации района, нынешние показатели – результат хорошей работы местных животноводческих ферм.
– Рост валового производства молока в ООО «Племзавод «Бугры» произошло за счет увеличения поголовья коров на 811 голов, – информирует начальник управления экономики администрации Всеволожского района Инга Маслова. – В настоящее время в Порошкино самое большое поголовье коров – 1840 животных. В настоящее время ведется работа по увеличению продуктивности купленного поголовья за счет улучшения кормовой базы и условий содержания.
– Большая часть сельхоз производителей, а это – 96%, составляют крупные товаропроизводители, – отмечают в администрации Всеволожского района. – И лишь 4% приходится на долю крестьянско-фермерских хозяйств. Такое доминирование позволяет АПК динамично развиваться за счет привлечения инвестиций, освоения инноваций, проведения технической и технологической модернизации производства.
Ирэн Овсепян