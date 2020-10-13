11 объектов будут благоустроены во Всеволожском районе в 2021 году

Правительство Ленинградской области представило список объектов благоустройства общественных территорий на 2021 год. Работы будут проходить в рамках госпрограммы «Формирование городской среды». Всего 47-й регион планирует преобразить 75 общественных территорий, 11 из которых расположены во Всеволожском районе.

Согласно правительственному постановлению в 2021 году обновятся следующие объекты:

территория для проведения общественных мероприятий в Сертолово;

набережная реки Охты в Мурино;

территория вдоль улиц Шувалова и Графской в Мурино (1 этап);

территория возле дома № 8 по улице Пионерской в Юкках;

территория в районе дома № 5 по улице Парковой в Буграх;

территория у ж/д станции «Мельничный ручей» во Всеволожске;

парк «Охтинская роща» в Новодевяткинском поселении;

«Капральев парк» в Новодевяткинском поселении;

«Парк Невский» и «Парк Надежда» в Дубровском поселении;

«Парк 500-летия Токсово» в Токсовском поселении;

«Березовая роща» в Кудрово.

Всего на благоустройство 75 объектов область получила 347 млн рублей из федерального бюджета, сам регион выделяет более 800 млн рублей. Помимо реализации запланированных проектов, в следующем году продолжится благоустройство дворовых территорий.