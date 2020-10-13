Красный Крест определил план борьбы с коронавирусной инфекцией

Во Всеволожском районе стартовал новый проект Красного Креста, направленный на профилактику коронавируса. Детали сотрудничества в рамках программы обсудили в администрации Всеволожского района.

Председатель Всеволожского местного отделения ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» Елена Щербакова рассказала о мероприятиях, которые планируется провести в рамках президентского гранта «Профилактика коронавирусной инфекции, как социально опасного заболевания и повышение потенциала санитарно-гигиенических мероприятий по эпидемическим показаниям».

– Под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам Светланы Хотько и члена президиума ВРКК Марии Тюльковой был определен план мероприятий и этапы реализации данного проекта. Предполагается провести обработку помещений в целях предотвращения болезни. Реализация проекта намечена до конца следующего года.

Как отмечает председатель Ленинградского областного регионального отделения Российского Красного Креста Арчил Лобжанидзе, организация намерена продолжить поддержку наиболее уязвимым к данной угрозе группам и категориям населения. Это, прежде всего, касается пожилых людей и граждан, имеющих хронические заболевания.

Напомним, что этой весной волонтеры Красного креста поддерживали жителей Всеволожского района в период самоизоляции – совместно с ребятами из местных молодежных клубов активисты помогали пожилым людям закупаться в магазинах и аптеках.

Ирэн Овсепян