Законопроект Александра Дрозденко о 47 гарантиях дополнили ленинградцы

Больше двух месяцев длились общественные обсуждения законопроекта «47 гарантий для 47 региона», предложенного в августе губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. За это время региональное правительство получило от жителей области свыше тысячи поправок, сорок из которых попадут в окончательный вариант законопроекта.

Для сбора общественного мнения создали специальную «Команду 47», представители которой проводили опросы на улицах городов и поселений всех районов Ленинградской области. На протяжении нескольких недель волонтеры общались с жителями региона, записывали высказанные мнения и пожелания.

Также ленинградцы активно участвовали в обсуждении законопроекта по регулированию оборота отходов. Более трех десятков обращений поступило в адрес регионального правительства. Жители области предложили изымать транспорт у недобросовестных перевозчиков и учитывать масштабы загрязнения территории при назначении наказания. Также внесены предложения по организации раздельного сбора мусора.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, оба законопроекта будут окончательно доработаны в течение месяца, после чего их вынесут на рассмотрение Законодательному собранию ЛО.