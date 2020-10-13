Возле Ириновского дуба волонтеры высадят дубовую аллею

Завтра, 14 октября, состоится необычная акция возле памятника живой природы всероссийского значения «Дуб черешчатый», известного в простонародье под названием «Дуб Кутузова» или «Ириновский дуб».

Дуб находится на 29-м километре Дороги жизни недалеко от деревни Ириновка Всеволожского района. Согласно произведенному дендрологическому анализу в 2020 году дереву исполнилось 250 лет. В честь этого организация «Волонтеры общества охраны природы» (ВООП) назначила высадку дубовой аллеи вдоль дорожки, ведущей от автомобильного шоссе к памятнику природы. Аллея будет носить имя Рустама Сагитова – защитника природы, одного из ведущих российских экологов.

Мероприятие начнется в 10 часов 30 минут. Приглашаются все желающие. Гостей просят заранее заполнить анкету на сайте ВООП, либо пройти регистрацию у организаторов по приезду. Для тех, кто не имеет своего транспорта, будет подан автобус: в 9.00 – от Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина, в 9 часов 20 минут – от станции метро «Купчино».

Организаторы предупреждают, что участникам мероприятия необходимо надеть водонепроницаемую обувь, дождевик и одежду, защищающую от клещей. Одежда должна быть из плотной ткани, брюки плотно заправлены в обувь, желательно иметь головной убор и если есть возможность – химические средства от клещей.

В этом году «Волонтеры общества охраны природы» уже провели несколько значимых акций. В частности, 19 сентября они высадили на территории Ленинградской области 138 000 саженцев сосны и ели, в том числе, 19 000 саженцев ели – на территории Всеволожского района. Кроме того, они провели субботник в уникальной Линдулловской роще, участвовали в создании экотропы в заказнике «Колтушские высоты», и сделали еще много полезного для природы.

Людмила Однобокова