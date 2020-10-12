47-й регион ликвидировал 264 лесных пожара за 2020 год

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 10 октября объявил об официальном завершении пожароопасного сезона в 47-м регионе. Согласно информации диспетчерской службы лесного хозяйства, за 2020 год специалисты справились с 264 лесными пожарами общей площадью возгорания свыше 90 га.

Благодаря слаженной работе лесных пожарных, а также регулярно обновляемой лесопожарной технике, все возгорания удавалось тушить в день обнаружения. Таким образом в этом году удалось избежать крупных лесных пожаров на территории Ленинградской области. В среднем при пожаре площадь горения составляла всего 0,3 гектара.

Официальное завершение пожароопасного сезона связано со снижением среднесуточной температуры, а также приходом затяжных дождей. Однако большинство лесных пожаров происходят по вине человека, поэтому специалисты областных лесничеств продолжают свою работу в штатном режиме.