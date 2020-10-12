Ленобласть не планирует вводить строгие ограничения из-за COVID-19

Осенний всплеск заболевших коронавирусом привел к ужесточению профилактических мер по предупреждению распространения COVID-19. Часть районов Ленинградской области перевели в «красную» зону, однако возвращение строгих ограничений правительством 47-го региона пока не планируется.

По данным на 12 октября, прирост заболевших коронавирусом по РФ балансирует на рекордных значениях – 13 592 человека. В Ленинградской области эта цифра составила 99 заболевших, из них 55 – во Всеволожском районе. Однако, как сообщает областное правительство, медицина 47-го региона справляется с нагрузкой и держит контроль над ситуацией.

На сегодня в областных стационарах из 1095 коек пациентами занято 736. Из них – 302 с положительным результатом теста на COVID-19. Загруженность аппаратов ИВЛ составляет всего 10% от имеющихся в области возможностей: из 361 аппарата искусственной вентиляции легких заняты всего 35.

И хоть возвращение строгих ограничений пока не планируется, область продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в каждом районе. Так, в случае обострения ситуации Киришский и Тосненский районы могут быть переведены в «красную» зону. Не исключается потеря благоприятных статусов и у других районов.

При этом большая роль в «неужесточении» мер отведена сознательности ленинградцев. Жителей и гостей области просят держать социальную дистанцию, носить СИЗ, соблюдать «час пожилых» и предпринимать рекомендуемые санитарные меры. За соблюдением ограничений в общественных организациях, магазинах и соцучреждениях будет осуществляться строгий контроль.