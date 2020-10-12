Кудровская «Березовая роща» ждет благоустройства

«Березовая роща» в Кудрово будет претендовать на благоустройство по программе «Комфортная городская среда». В ближайшее время архитекторы представят концепт-проект обновления территории, который 16 октября вынесут на общественное обсуждение.

При создании проекта будут учитываться как исторический контекст местности и особенности ландшафта, так и пожелания местных жителей. Чтобы разработчики лучше понимали предпочтения кудровчан и их видение развития территории, был создан онлайн-опрос, участие в котором можно принять до 13 октября.

Также прошли общественные обсуждения развития «Березовой рощи», в котором приняли участие порядка сорока кудровчан. В первую очередь жители хотят видеть благоустроенную территорию с пешеходными дорожками, скамейками, беседками и игровыми площадками для детей. Однако в ходе обсуждения вносились предложения создавать спортивные площадки, мини-амфитеатр и даже сделать своеобразный парк аттракционов на примере Крестовского острова.

Обсуждались и наиболее острые проблемы – сейчас территория популярна среди «шашлычников» и любителей распивать на свежем воздухе, территория замусорена, банально не хватает урн.

Закончив собирать мнения жителей, архитекторы приступят к разработке концепции благоустройства, которую представят на следующих общественных слушаниях. После того как проект будет одобрен, его отправят в качестве претендента на получение финансирования по программе «Комфортная городская среда».

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения