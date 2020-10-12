Во Всеволожском районе обновили 19 километров дорог

Две региональные дороги во Всеволожском районе обзавелись новым покрытием. Почти полностью отремонтирована трасса от Грузино до Керро, а подъезд к станции Ламбери обновился от развязки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия» до Токсово через Рапполово.

В результате проведенной работы почти 19 километров региональных дорог обзавелись двумя слоями свежего асфальта. Сейчас заканчивается ремонт дороги Осиновая Роща – Магистральная на участке от Касимово до Агалатово.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, заказчиком работ выступил ГКУ «Ленавтодор». В сентябре этого года «Ленавтодор» заключил государственные контракты на проведение ремонтных работ на восьми участках региональных трасс.

Фото Антона Ляпина из архива