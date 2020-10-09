Убийцы ресторатора предстанут перед судом

Завершилось расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения петербургского ресторатора Михаила Долгополова, возбужденного в апреле 2019 года.

Следствие установило, что члены преступной группы вступили в сговор на убийство по найму за денежное вознаграждение в сумме более 500 тысяч рублей. С этой целью обвиняемые приобрели пистолет марки «ТТ» и автомобиль «Форд Мондео».

16 апреля 2019 года под обманным предлогом вывезли потерпевшего на автомобиле в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района, и там застрелили его. Тело жертвы вывезли в Новгородскую область и закопали в лесном массиве.

Благодаря кропотливой работе следователей следственного управления СК России по Ленинградской области и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось раскрыть преступление. Отделом по расследованию особо важных дел проведен комплекс мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательств. Проведен ряд сложных судебных экспертиз.

В ходе обысков в домовладении, расположенном во Всеволожском районе, принадлежащем заказчику данного преступления, были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, денежные средства, а также документы, представляющие интерес для следствия. Заказчику совершенного преступления заочно предъявлено обвинение. В настоящее время он находится в международном розыске.

По ходатайству следственного органа в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.