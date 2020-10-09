Ленинградская панорама: педагоги чувствуют поддержку

Виктор Яковлевич Башмаков, народный учитель России, почетный житель Ленинградской области и города Тихвина – о самоотверженности коллег и гордости за учеников.

– В начале октября в России чествуют учителей. Хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые будут произнесены в адрес педагогов. Всем сейчас непросто, школа работает в сложнейших условиях, связанных с пандемией. Но вот что хочу сказать: учителям – моим землякам можно позавидовать. В области уделяется огромное внимание развитию образования.

Я знаю, что говорю. Мне приходилось много ездить по стране, бывать на совещаниях, встречаться и с руководством комитетов, министерств образования разных регионов, и с учительским сообществом. Могу сравнивать. В Ленинградской области всегда старались поддерживать престиж нашей профессии, заботились о педагогических кадрах, вкладывали немалые средства в материально-техническую базу школ, в оборудование учебных кабинетов. Потому были и есть яркие личности в образовании и результаты.

Я сорок лет преподавал химию в тихвинском лицее № 8. Начиная с 1979 года мои ученики побеждали на всероссийских олимпиадах, есть в этой копилке бронзовая и серебряная медали Международной Менделеевской олимпиады. Многие влюбленные в химию выпускники пошли в науку, защитили кандидатские и докторские диссертации.

У меня спрашивают: как вы прививали детям любовь к малой родине? Ответ прост: нужно больше рассказывать о достойных людях, которые здесь жили, о героях войны, которые отстояли ленинградскую землю, показывать ребятам красоту наших мест.

Я очень люблю Гатчину, Сосновый Бор, Приозерск, Выборг. Подпорожье вроде далековато, но какие там красоты! И конечно, мой родной Тихвин – ухоженный, красивый. Город в последние годы просто расцвел!