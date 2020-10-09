Ленинградская панорама: в списках не значились
В прошлом выпуске «Ленинградской панорамы» мы опубликовали первую часть списка бойцов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии и похороненных на территории этой страны. Сегодня – окончание.
Все они были призваны на фронт из Ленинградской области или Ленинграда. Мы просим читателей внимательно прочесть фамилии. Возможно, найдутся ваши близкие или знакомые. В таком случае сообщите, пожалуйста, в редакцию газеты.
Официальную информацию о месте захоронения и порядке посещения родственники могут получить в представительстве Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике — https://newczech.mid.ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.
Увековечены на мемориальных плитах в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика
- Ноженко Иван Степанович, рядовой, 1925 г., г. Ленинград
- Пенкин Сергей Александрович, гв. капитан, 1906 г., г. Ленинград, Боровая ул., 48
- Прокопов Сергей Федорович, гв. рядовой, 1926 г., Ленинградская область, г. Ладога, ул. Володарского, 7
- Репников Анатолий Федорович, рядовой, 1925 г., Ленинградская область
- Румянцев Михаил Васильевич, старшина, 1905 г., г. Ленинград, Лиговская ул., 120-44
- Савкин Василий Тимофеевич, рядовой, 1925 г., Ленинградская область, Ефимовский район (ныне – Бокситогорский)
- Семенов Михаил Семенович, гв. рядовой, 1908 г., Ленинградская область, с. Кепеко
- Сисин Борис Григорьевич, мл. лейтенант, 1925 г., Ленинградская область, г. Красное Село
- Сусавин Борис Васильевич, рядовой, 1924 г., г. Ленинград, ул. Ленина, 29
- Тимофеев Николай Константинович, гв. мл. лейтенант, 1919 г., г. Ленинград, пер. Любинский, 3-22
- Филиппова Тамара Александровна, ст. сержант, 1924 г., г. Ленинград
- Хренов Иван Александрович, рядовой, 1923 г., г. Ленинград
- Чернов Филипп Фокич, рядовой, 1908 г., Ленинградская область, г. Красногвардейск
- Шабаршев Андрей Илларионович, ст. сержант, 1909 г., Ленинградская область, с. Тронки
- Яшин Иван Николаевич, сержант, 1914 г., Ленинградская область, Оредежский район (ныне – Лужский), д. Горони
Увековечены на мемориальных плитах в г. Оржехов, Югоморавский край, Чешская Республика
- Ани Леонид Николаевич, ст. сержант, 1926 г., г. Ленинград
- Лосев Петр Михайлович, сержант, 1921 г., г. Ленинград
- Соколов Николай Григорьевич, рядовой, 1922 г., г. Ленинград
Официальную информацию о месте захоронения и порядке посещения родственники могут получить в представительстве Минобороны – https://newczech.mid.ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/