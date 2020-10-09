Ленинградская панорама: в списках не значились

В прошлом выпуске «Ленинградской панорамы» мы опубликовали первую часть списка бойцов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии и похороненных на территории этой страны. Сегодня – окончание.

Все они были призваны на фронт из Ленинградской области или Ленинграда. Мы просим читателей внимательно прочесть фамилии. Возможно, найдутся ваши близкие или знакомые. В таком случае сообщите, пожалуйста, в редакцию газеты.

Официальную информацию о месте захоронения и порядке посещения родственники могут получить в представительстве Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике — https://newczech.mid.ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

Увековечены на мемориальных плитах в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика

Ноженко Иван Степанович, рядовой, 1925 г., г. Ленинград Пенкин Сергей Александрович, гв. капитан, 1906 г., г. Ленинград, Боровая ул., 48 Прокопов Сергей Федорович, гв. рядовой, 1926 г., Ленинградская область, г. Ладога, ул. Володарского, 7 Репников Анатолий Федорович, рядовой, 1925 г., Ленинградская область Румянцев Михаил Васильевич, старшина, 1905 г., г. Ленинград, Лиговская ул., 120-44 Савкин Василий Тимофеевич, рядовой, 1925 г., Ленинградская область, Ефимовский район (ныне – Бокситогорский) Семенов Михаил Семенович, гв. рядовой, 1908 г., Ленинградская область, с. Кепеко Сисин Борис Григорьевич, мл. лейтенант, 1925 г., Ленинградская область, г. Красное Село Сусавин Борис Васильевич, рядовой, 1924 г., г. Ленинград, ул. Ленина, 29 Тимофеев Николай Константинович, гв. мл. лейтенант, 1919 г., г. Ленинград, пер. Любинский, 3-22 Филиппова Тамара Александровна, ст. сержант, 1924 г., г. Ленинград Хренов Иван Александрович, рядовой, 1923 г., г. Ленинград Чернов Филипп Фокич, рядовой, 1908 г., Ленинградская область, г. Красногвардейск Шабаршев Андрей Илларионович, ст. сержант, 1909 г., Ленинградская область, с. Тронки Яшин Иван Николаевич, сержант, 1914 г., Ленинградская область, Оредежский район (ныне – Лужский), д. Горони

Увековечены на мемориальных плитах в г. Оржехов, Югоморавский край, Чешская Республика

Ани Леонид Николаевич, ст. сержант, 1926 г., г. Ленинград Лосев Петр Михайлович, сержант, 1921 г., г. Ленинград Соколов Николай Григорьевич, рядовой, 1922 г., г. Ленинград

Официальную информацию о месте захоронения и порядке посещения родственники могут получить в представительстве Минобороны – https://newczech.mid.ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/