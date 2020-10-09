Ленинградская афиша: обзор премьер театра «Святая крепость»

В очередном обзоре театральных премьер от «Ленинградской афиши» – спектакли труппы выборгского театра «Святая крепость».

«Ножницы», 16+

«Ножницы» – иронический детектив от американского драматурга П. Портнера, получивший большую мировую известность и ставший одной из самых востребованных пьес для постановки.

Место действия – парикмахерская. А завязкой сюжета становится произошедшее в ней убийство. По законам жанра основой действия становится выяснение имени убийцы. Но оригинальность и привлекательность произведения Портнера в том, что зритель становится полноценным участником событий и во многом от него будет зависеть весь ход расследования.

Режиссер-постановщик – Георгий Цнобиладзе. Продолжительность спектакля: 3 часа (с одним антрактом).

Даты показов:

16 октября (пятница) 19.00;

17 октября (суббота) 17.00.

«Тестостерон», 18+

Сорвалась свадьба – из-под венца сбежала невеста. Группа мужчин собирается в банкетном зале, снятом для торжества с целью выяснить, что же произошло. Но постепенно выяснение отношений перетекает в откровенный, местами скабрезный разговор мужчин на, пожалуй, самую волнительную для них тему – женщин и взаимоотношений с ним.

Каждому герою спектакля есть, о чем рассказать и чем поделиться. У каждого за плечами история – смешная, трогательная и/или грустная.

Режиссер-постановщик – Георгий Цнобиладзе.

Даты показов:

8 октября (четверг) 19.00;

15 октября (четверг) 19.00;

21 октября (среда) 19.00.

«Ханума», 16+

В армянском районе Авлабар в городе Тифлис в Грузии разворачиваются увлекательные события этой истории. Две свахи, Ханума и Кабато, соревнуются в стремлении поженить разоренного князя, мечтающего о богатом приданном. У каждой есть своя невеста на примете.

Главная сваха Авлабара Ханума плетет кружева своих проделок и уловок. Она хочет помешать выдать замуж за князя молодую красавицу Сону, дочь богатого купца. Ведь для девушки, влюбленной в своего учителя, такой брак сулит несчастье.

К тому же лучшая сваха Авлабара не может позволить Кабато обойти ее в своем ремесле, которое она довела до мастерства! Но Ханума не подозревает, что она сама вскоре окажется в сетях любви…

Режиссер-постановщик – Георгий Цнобиладзе.

Даты показов:

9 октября (пятница) 19.00;

10 октября (суббота) 17.00.

«Легенда маленького городка», 16+

Что же это за «легенда»? Трагикомедия о бесценности человеческой жизни, о прекрасных людях, которые живут, преодолевая все невзгоды: бедность, беды и болезни.

Действие спектакля происходит в штетле – маленьком еврейском городке. Это свой мир, где каждый – мудрец, где каждый знает себе цену и при этом мечется в поисках счастья.

Режиссер-постановщик – Инна Аронова. Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут (без антракта)

Дата показа 23 октября (пятница) 19.00.

Адрес театра: г. Выборг, ул. Спортивная, д.4, teatr-vbg.ru