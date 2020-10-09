«Красная зона» диктует условия жизни

Вступили в силу изменения в постановление правительства Ленинградской области, касающиеся возобновления ряда ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции ковид-19.

Поскольку наш Всеволожский район вновь находится в самой опасной с точки зрения эпидемиологической обстановки «красной зоне», внесенные изменения напрямую касаются его жителей. Так, со вчерашнего дня места в кинотеатрах должны заполняться не более чем на 50 процентов. То же самое ограничение действует и в салонах красоты и парикмахерских – их деятельность разрешена при условии использования половины от имеющихся посадочных мест в зоне обслуживания, а при ожидании оказания услуг следует соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Изменения затронули и учреждения дополнительного образования – в «красной зоне» кружки, секции и творческие студии одновременно могут посещать не более 12 человек. Ограничение по количеству занимающихся также касается деятельности Домов культуры. Маски во время проведения занятий обязательны.

Многофункциональные центры со вчерашнего дня работают только по предварительной записи, при этом перечень предоставляемых услуг остается прежним. Здесь также необходимо строго соблюдать масочный режим.

На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

в первой («красной») Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;

во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;

в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.

Подготовила Светлана Завадская