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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Лесколово и Осельках работают камеры наружного видеонаблюдения

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На странице социальной сети «ВКонтакте» администрация Лесколовского поселения разместила скриншоты  с записи камер наружного наблюдения, установленных в деревне Лесколово и в поселке Осельки. Изображения отличаются высоким качеством.

Аппаратура для видеонаблюдения установлена в местах массового скопления людей, а камеры на въезде и выезде из населенных пунктов считывают государственные регистрационные номера автотранспорта. Камеры подключены к АПК АИС «Безопасный Город».

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