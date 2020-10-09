В Лесколово и Осельках работают камеры наружного видеонаблюдения

На странице социальной сети «ВКонтакте» администрация Лесколовского поселения разместила скриншоты с записи камер наружного наблюдения, установленных в деревне Лесколово и в поселке Осельки. Изображения отличаются высоким качеством.

Аппаратура для видеонаблюдения установлена в местах массового скопления людей, а камеры на въезде и выезде из населенных пунктов считывают государственные регистрационные номера автотранспорта. Камеры подключены к АПК АИС «Безопасный Город».