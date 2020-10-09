Всеволожск будет главным городом области весь 2021 год

Всеволожск будет столицей Ленинградской области в течение всего следующего, 2021 года – это следует из распоряжения правительства Ленинградской области, подписанного губернатором Александром Дрозденко.

В статусе столицы наш город был и в течение нынешнего, 2020 года, но в связи с введением ограничительных противоковидных мер запланированные грандиозные празднества решено перенести на следующий год.

Напомним, что столичный статус позволяет городам получить дополнительное финансирование из областного бюджета на ремонт дорог и реализацию проектов благоустройства общественного пространства.

Подготовила Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина