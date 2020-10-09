Во Всеволожске состоялась презентация проекта «Точка опоры»

Сегодня, 9 октября, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции Всероссийская организация родителей детей-инвалидов в Ленинградской области (ВОРДИ) и благотворительный фонд «ЛОТОС» презентовали совместный проект «Точка опоры». В рамках мероприятия семьи с детьми за один прием получили несколько консультаций.

– Проект реализуется в рамках губернаторского гранта, полученного от областного Комитета печати, – рассказывает председатель регионального отделения ВОРДИ Оксана Громова. – Продлится он три месяца – с сентября по ноябрь. Сегодня семьи с детьми, у которых имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, смогут получить консультацию у врача-травматолога и специалиста по индивидуальному подбору технических средств реабилитации. Помимо этого, можно получить консультацию о нюансах обучения и взаимодействия с ребенком, а также задать вопрос педагогу-дефектологу. Родители могут узнать о программах поддержки и получить юридическую помощь.

По словам Оксаны Громовой, планировалось охватить 40 семей из четырех районов Ленинградской области. Однако программа оказалось настолько востребованной, что к концу его реализации проконсультируют около 50 семей.

— Это программа, как маячок, для родителей с детьми, – уверена Диана Никитина, у которой дочь тоже имеет нарушения опорно-двигательной системы. – Некоторые родители не знают, какая им помощь полагается. Они остаются один на один с больным ребенком и с огромной кучей нерешенных проблем. Благодаря таким организациям и консультациям, удается выйти из «тумана» и узнать о той поддержке, которую оказывает государство семьям. К примеру, я даже не знала, что нам совершенно бесплатно полагаются ходунки для ребенка.

Отметим, что проектом «Точка опоры» охвачены Сосновый Бор, Гатчинский, Всеволожский и Тихвинский районы. Сумма гранта составила примерно 700 тысяч рублей.

Ирэн Овсепян

Фото группы «ВКонтакте» «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»