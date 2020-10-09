Во Всеволожске открылся Центр экологического образования

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» во Всеволожске, на базе СОШ № 5, создан Центр экологического образования.

Осваивать азы экологического образования будут порядка 180 детей, — рассказывает руководитель ДДЮТ Всеволожского района Александр Моржинский. – В основном, это ребята из школы № 5, которая находится в микрорайоне Мельничный Ручей. Помещения оснащены необходимым оборудованием. Школьники могут проводить опыты в лаборатории, осваивать теоретические знания в лектории и учебном классе. Одновременно в Центре экологического образования могут функционировать три группы. Утверждена программа занятий под названием «Экологический мониторинг окружающей среды».

Ученики будут проводить разные опыты, изучая экологическое состояние воды, воздуха, почвы. По итогам исследования юные биологи смогут защитить свои проекты.

— У нас будет даже наша небольшая метеостанция, — говорит педагог Лариса Виноградова. – Разместить ее планируем в школьном дворе. Думаю, что ребятам будет очень интересно каждый день наблюдать за климатом. Есть у нас и цифровые микроскопы. Благодаря современному оснащению занятия для детей будут интересными и занимательными.

Ирэн ОВСЕПЯН