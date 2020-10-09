Александр Деревянко назван лучшим руководителем образовательной организации

Руководитель Муринского центра образования № 2 Александр Деревянко одержал победу в ежегодном областном педагогическом конкурсе. Он возглавил пьедестал почета в номинации «Лучший руководитель образовательной организации – 2020». За блестящую победу ему будет вручена премия в 100 тысяч рублей.

Выпускник факультета математики и управления образованием РГПУ им. Герцена, Александр Григорьевич руководит Муринским центром образования уже восемь лет. В составе Центра шесть дошкольных учреждений и одна школа.

«Мы учим детей работать в коллективе. Даем не только знания, но начинаем формировать взгляды на жизнь, — сказал Александр Деревянко. — Кроме этого, наша школа отличается замечательными педагогами, которые находят подход к каждому ученику».

Конкурс лучших директоров школ проводится в Ленинградской области с 2009 года.

Подготовила Светлана Завадская