Юные кинематографисты привезли домой массу наград

Студия анимации и кино «Вартемяги», которой руководит педагог ДДЮТ Тишина Галина Васильевна, успешно выступила на Всероссийском конкурсе юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Васильевича Чернышева. Организатором конкурса стал Федеральный центр технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

В номинации «Документальный экран» дипломы лауреатов первой степени привезли домой студийцы старшей группы: Тишина Варвара, Костина Александра, Бондаренко Виктор (фильм-обозрение «История Вартемягской амбулатории»); Стецко София и Тишина Варвара (фильм-репортаж «Вартемяги — вторая родина моя»).

В номинации «Игровое кино» диплом лауреата первой степени – также у старших студийцев: это Сысоев Алексей, Беспалова Анастасия, Мамонтова Валерия, Ашуров Слаймон, Федотова Юлия, Сафроненко Маргарита, Марченко Алина, Васин Ростислав, Слуцкий Тимофей (фильм «Медвежья услуга»).

В специальной номинации «Великой победе посвящается» призовые места завоевали: Юлдашева Нигора (фильм «Прости, мой друг», лауреат 1 степени); Кузнецов Никита, Розенцвейг Елизавета, Голубев Роман, Мерцалов Арсений, Бабунов Алексей, Кузьмина Мария (фильм «Верблюд Яшка», диплом лауреата 1 степени).

Высокие оценки жюри получили и студийцы младшей группы. В номинации «Анимационное искусство» Афанасьев Даниил стал лауреатом 2 степени с фильмом «Заблудившийся аист»; Немчинова Юлия и Немчинов Владимир с фильмом «Бархатцы» завоевали звание лауреата 3 степени; Румянцев Родион привез диплом лауреата 2 степени за фильм «Морская ракушка».