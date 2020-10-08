Строительство пожарного депо в Кудрово близится к завершению

Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию уже в ноябре нынешнего года. Как сообщает пресс-служба Дирекции КРТ Ленинградской области, на 80 процентах внутренних помещений объекта установлены гипсокартонные перегородки, в настоящее время ведутся отделочные работы в санузлах и технических помещениях, а также штукатурные работы.

Установлены противопожарные двери — если произойдет чрезвычайная ситуация, сотрудники будут защищены от распространения огня.Также в здании работают электрики — они производят расключение систем будущего депо, монтируют питающие кабели и укладывают их в лотки.

Кроме того, уже установлено устройство для подъема и смотки пожарных рукавов – это специальный барабан с металлической штангой, где сушат рукава после использования.

Подготовила Светлана Завадская