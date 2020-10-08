«Песчанка» выходит на финишную прямую

Строительство современного парка на территории, занимающей часть Румболовских высот во Всеволожске, успешно завершается.

По словам начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района Романа Панфилова, в настоящее время выполнено 70% запланированных работ: смонтированы все инженерные сети, произведено подключение дренажных и ливневых трубопроводов к основному канализационному городскому коллектору, проложены электрические сети.

Уже проведены работы по укладке асфальтового покрытия в местах, предусмотренных техническим заданием. Более чем на 60% выполнены работы по прокладке пешеходных дорожек и укладке тротуарной плитки, а также полностью завершено строительство амфитеатра. Смонтированы все предусмотренные проектом бетонные лестницы. Газоны высажены. Уклоны спланированы.

В данный момент производится планировка детской и спортивной зон, к монтажу которой строители приступят в самое ближайшее время. Скейт-площадка выполнена на 80%.

Все работы по контракту должны были завершиться до 1 ноября, но, в связи с не зависящими от заказчика причинами, сдача объекта была перенесена на 20-25 ноября. И всё же есть надежда, что погода позволит строителям уложиться в эти сроки.

Что касается Ледовой арены, то администрация района ждёт поступления средств из бюджета Ленинградской области. После этого будет проведён аукцион, определён подрядчик и начнутся работы. Проект уже прошёл экспертизу.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина