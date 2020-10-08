Многие жители Нового Девяткино начинают утро с зарядки на свежем воздухе

Осень – не помеха активному времяпрепровождению на свежем воздухе. Достаточно просто грамотно утеплиться и отправиться на уличную зарядку. Такую интересную инициативу решили ввести в Новом Девяткино.

По воскресеньям здесь проводят муниципальную зарядку «Бодрое утро». Присоединиться к празднику спорта могут все желающие от мала до велика. Сюда с удовольствием приходят не только взрослые, но и малыши, а также бабушки и дедушки.

Ведёт мероприятие специалист по спорту Молодёжного центра «Новое Девяткино» Виктор Рябов. Зарядка традиционно начинается с разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовить их к нагрузке. Затем можно приступать к силовым или оздоровительным упражнениям. Занятие длится целый час. За это время можно не только выполнить различные упражнения, но и обучиться правильной растяжке. Неудивительно, что находится немало желающих присоединиться к мероприятию. Обычно здесь собирается около 50 человек.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодёжный центр «Новое Девяткино»