Ленинградская афиша: обзор премьер театра «На Литейном»

Обзор театральных премьер невозможен без креативных экспериментаторов из театра «На Литейном». «Ленинградская афиша» подобрала самые яркие спектакли этого театрального сезона.

«Мандат», 16+

Написав в 20-х годах пьесы «Мандат» и «Самоубийца», драматург Николай Эрдман получил признание, но вскоре был арестован и сослан в ссылку. Больше он практически ничего не писал. Но этими двумя пьесами Эрдман вошел в историю мирового театра.

Главным героям пьесы «Мандат» выпало жить в эпоху перемен. Они живут в постоянном страхе и вынуждены приспосабливаться к требованиям времени. Однажды семья Гулячкина решает, что заветный «мандат» станет их пропуском в новую жизнь и подарит больше привилегий.

Но увы, в шуме окружающего мира «мандат» не спасает героев. Они уже не могут понять, кто из них и в какой момент настоящий, а кто нет. И теряют себя.

Режиссер-постановщик Денис Азаров: «Это история про то, как Человек лишается самого себя. Мы стремимся ответить на вопросы: Есть ли мы настоящие? И где грань настоящего и ненастоящего сегодня? В жизни, в соцсетях? Или мы все ведем ненастоящую жизнь? Мир давит на нас, но мы сами готовы так жить. И это страшно. Нам бы хотелось найти человека».

Режиссер-постановщик – Денис Азаров. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут. Спектакль идет с антрактом.

Премьера спектакля – 13 марта 2020 года. Даты повторных показов:

10 октября (суббота) 19.00;

24 октября (суббота) 19.00.

«Странная миссис Сэвидж», 16+

В свое время эта пьеса была очень популярна. Ее играли звезды мировой величины: Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Людмила Касаткина, Вера Васильева.

В Театре «На Литейном» в роли миссис Сэвидж на сцену выйдет народная артистка России Татьяна Ткач.

Главная героиня – миссис Сэвидж – оказывается в сумасшедшем доме, куда ее помещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами, и им непонятно желание матери делать людей счастливыми. В сумасшедшем доме она встречается с другими пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее и добрее. Как в любой сказке добро победит зло, плохие герои будут наказаны. А очаровательная миссис Сэвидж сможет возвратиться в мир, чтобы «спешить делать добро».

Режиссер Александр Кузин о спектакле «Странная миссис Сэвидж»: «Эта пьеса – добрая сказка для взрослых. Сегодня зрители устали от социальных проблем. Поэтому наш спектакль будет про человека, который захотел делать добро людям, а его родные не поняли этого».

Режиссер-постановщик – народный артист России, лауреат Международной премии Станиславского Александр Кузин. Спектакль идет с антрактом.

Премьера спектакля – 18 октября 2019 года. Повторный показ 16 октября (пятница) 19.00.

«Поминальная молитва», 16+

Когда рушится прежний, привычный мир и не соблюдаются обычаи в семье, когда уходят самые близкие люди, и кажется, что никакого Бога нет, – жизнь на этой земле кажется ненужной и бессмысленной.

Как остаться тогда человеком? Как не потерять себя и свое человеческое достоинство в тревожное и непростое время? Самое важное в этот момент для создателей спектакля – не исказить свое лицо злобой и ненавистью. Суметь сохранить в себе способность к состраданию и жалости. Не потерять Бога в себе. И не разучиться – верить. Несмотря ни на что и вопреки всему.

Именно этот путь предстоит пройти главному герою пьесы Григория Горина – Тевье-молочнику. Найти вновь смысл жизни и научиться жить заново. Отыскать в себе силы снова увидеть голубое небо и зеленые деревья, услышать, как поют птицы и скрипит снег под ногами, примириться с собой, родными и …Богом.

Режиссер-постановщик – народный артист России, лауреат Международной Премии Станиславского Александр Кузин.

В главных ролях – народный артист России Валерий Кухарешин, народная артистка России, лауреат Государственной премии России Татьяна Ткач.

Продолжительность спектакля 3 часа. Спектакль с одним антрактом.

Премьера 20 марта 2014 года. Даты повторных показов:

9 октября (пятница) 19.00;

25 октября (воскресенье) 19.00.

Адрес театра: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 51, naliteinom.ru