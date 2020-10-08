В Юкковской школе-интернате произошла модернизация

В двух школах-интернатах Ленинградской области обновились кабинеты. Изменения произошли в поселке Мга Кировского района и в Юкках Всеволожского района, сообщает 47channel.

В Мгинской школе-интернате открылся кабинет анатомии и основ массажа для предпрофессиональной подготовки детей с нарушениями зрения. Кроме этого, обновлены помещения для логопеда и психолога.

В Юкковской школе-интернате, реализующей адаптированные образовательные программы, модернизировали слуховые кабинеты, закупили оборудование для занятий биологией, географией, для кабинетов начальных классов и сельскохозяйственного труда. Есть у ребят большие возможности и для дополнительных занятий, в числе которых рисование, ручной труд, арт-студия, фото- и видеостудия.

Обновились в этих школах и рекреации. Модернизация осуществлялась в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».