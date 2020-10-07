«Сердечный привет» от волонтёров из Рахьи

В посёлке Рахья появилось местное отделение организации «Волонтёры Победы». В него вошли активисты добровольческой организации «АИСТ».

Такое решение было принято на собрании волонтёров «АИСТ», которое прошло в начале октября. Председателем местного штаба «Волонтёров Победы» стала Елена Пономаренко, руководителем исполнительного комитета назначили Яну Токарук, а секретарём – Екатерину Баратову.

Недолго думая, ребята приступили к своей первой акции. Они решили поздравить бабушек и дедушек с Днём пожилого человека и разложили по почтовым ящикам красочные открытки. Их сделали своими руками подростки из «Российского движения школьников». Акцию назвали «Сердечный привет».

Впереди у волонтёров немало идей и планов. Кстати, они всегда ждут в своих рядах единомышленников. Вступить в движение могут все желающие, но не младше 14 лет.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «АИСТ МО «Рахьинское городское поселение»