Морозовский священник Киреев будет отбывать срок в колонии общего режима

Священник Николай Киреев из пос. им. Морозова, осуждённый в Республике Беларусь и переданный Российской Федерации, отправлен в колонию после пересмотра дела во Всеволожском городском суде.

Киреева признали виновным в сутенерстве. По сообщению областной прокуратуры, «вина подсудимого в совершении по предварительному сговору вовлечения четырех жительниц Республики Беларусь в занятие проституцией на территории РФ (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ) установлена». Обвиняемый приговорен к 1 году 11 месяцам 21 дню лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.