Ленинградская афиша: обзор премьер театра «На Васильевском»

«Ленинградская афиша» продолжает знакомить читателей с премьерами областных театров. В этот раз вдумчивые и искрометные спектакли театра «На Васильевском».

«Камень», 16+

Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска, номинант Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой софит». На камерной сцене театра история одной семьи на фоне меняющихся эпох – это путешествие во времени от 1934 года до 1990-х годов.

Пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, построенная на перемещениях во времени и конфликтующих образах, показывает противоречия в истории Германии XX столетия. Действие пьесы начинается в 1934 году, когда одна еврейская семья продает свой дрезденский дом. В следующие несколько десятилетий в дом будут приходить все новые и новые люди, при этом центральными персонажами остаются мать и дочь, когда-то купившие этот дом при весьма подозрительных обстоятельствах.

Переплетения человеческих судеб показаны в неизменном пространстве – все в той же комнате того самого дома. Именно здесь вырастает семейная легенда, которую герои вынуждены поддерживать и которая, в итоге, рассыпается в прах. Зрителям постепенно открывается прошлое и будущее персонажей и процесс рождения их лжи, которая в начале 1990-х уже воспринимается как несомненная истина.

Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта. Режиссер-постановщик – Хуснияров Денис.

Премьера: 24 октября 2015. Дата повторного показа: 14 октября (среда) 19.00.

«Как Зоя гусей кормила», 16+

Драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды, утверждает: «Почти все пьесы я списываю с жизни. У меня туго с фантазией, но я умею подслушивать и подсматривать. Например, сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» полностью списан из жизни. Вся история, описанная в пьесе, разворачивалась на моих глазах».

Тем не менее, отношения матери и сына, по определению сложные, в пьесе достаточно эксцентричны. Начнем с того, что героине пьесы Зое 100 лет(!). Немолод и ее сын Владимир, при этом не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. И вот, в их доме неожиданно появляется девушка Женя – своенравная, не очень воспитанная, резкая. Но она – живая! Вдруг, наконец-то, Владимир обретет семейное счастье?!

Пьеса заставляет задуматься о вечных проблемах – первой и последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе зависти и последствиях эгоистичной материнской любви.

Режиссер-постановщик – Денис Хуснияров. Продолжительность спектакля 1 ч. 50 мин. без антракта.

Премьера: 03 сентября 2020. Даты повторных показов:

8 октября (четверг) 19.00;

17 октября (суббота) 19.00;

31 октября (суббота) 19.00.

«Человеческий голос», 16+

В литературном наследстве французского писателя, поэта, драматурга, художника, кинорежиссера Жана Кокто особое место занимают одноактные пьесы-монологи, написанные им для Эдит Пиаф, Берт Бови, Жана Марэ и многих других талантливых актеров его времени.

Этот своеобразный «театр одного актера», по словам самого Кокто, давал артистам возможность выявить наиболее драматические стороны их дарования, «заблистать новыми, подчас неожиданными гранями таланта».

В то же время каждая пьеса-монолог Кокто – не просто предлог для эффектного выступления на подмостках, это серьезное исследование человеческой души, «кусок живой жизни», раскрытый в напряженных драматических коллизиях.

«Человеческий голос» – это исповедь женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а вернее, диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов – страх, радость и боль, надежда и отчаяние, – раскрывается душа героини и вся глубина ее трагедии.

Спектакль «Человеческий голос» – дипломант Международного театрального фестиваля моноспектаклей SOLO (2015).

Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта. Режиссер – Владимир Туманов.

Премьера: 22 ноября 2014. Повторный показ 18 октября (воскресенье) 19.00.

Адрес театра: Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 48, teatrvo.ru