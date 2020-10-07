В Мурино планируется ввод в эксплуатацию трёх новых школ

Уже в следующем году в Восточном Мурино должно завершиться строительство школы на 565 учащихся – сегодня ее готовность составляет 25 процентов.

В 2021 году в западной части молодого, динамично развивающегося города планируется открытие образовательного учреждения на 1175 учеников. В настоящее время на строящемся объекте завершаются работы по устройству монолитных конструкций. Обе школы возводятся по программе «Социальные объекты в обмен на налоги», а это значит, что после ввода в эксплуатацию здания передадут в собственность муниципалитета.

Еще одна школа в Западном Мурино распахнет свои двери в 2022 году. Так, в рамках федеральной программы «Стимул» строится школьное здание общей площадью 22 тысячи квадратных метров на участке, ограниченном проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова. Школа рассчитана на 1175 учеников. Стоимость контракта на строительно-монтажные работы составляет 822 миллиона рублей. Таким образом, почти три тысячи юных муринцев будут обеспечены местами в новых современных школах.

Подготовила Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина