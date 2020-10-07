Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва подарили автомобиль

Сегодня, 7 октября, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил районной Спортивной школе олимпийского резерва подарок – восьмиместный синий «Форд Транзит».

Директор Всеволожской СШОР Сергей Пирютков рассказал, что новый автомобиль предназначен для осуществления взаимосвязи и взаимодействия между структурными подразделениями учреждения, широко разбросанными по всему району. До сих пор у учреждения не было своего транспортного средства. На микроавтобусе будут перевозить тренерский состав, спортивный инвентарь, документы.

Для перевозки юных спортсменов учреждение привлекают специализированные лицензированные транспортные организации.

На церемонии передачи ключей от автомобиля присутствовали спортсмены и журналисты.

Следующий подарок, по словам Андрея Низовского, Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва получит от губернатора области. Это будет бассейн, строительство которого планируется завершить в течение года.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА