Всеволожская городская прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве с земельным участком в особо крупном размере

В результате проведённой проверки было установлено, что в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области и во Всеволожский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области заинтересованные лица предоставили недостоверные сведения, в результате чего в границы образуемого земельного участка вошли земли, которые ранее не находились в собственности САОЗТ «Племенной завод Приневское».

«В результате мошеннический действий неустановленных лиц, — сообщает областная прокуратура, — произошло незаконное выделение и дальнейшее отчуждение в пользу третьих лиц земель, государственная собственность на которые была не разграничена и полномочиями по распоряжению которыми наделена администрация Свердловского городского поселения. В результате незаконных действий злоумышленников государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму один миллион рублей».

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.