Спортивный долгожитель живёт во Всеволожске

Удивительные иногда приходится делать открытия. Только после того, как летом 2020 года вышел справочник «Олимпийская летопись Ленинградской области», мы узнали, что в нашем городе вот уже 25 лет живёт спортсмен, выступавший на пяти Олимпийских играх. Настоящий спортивный долгожитель провёл в сборной команде России 24 года!

Сергей Анатольевич Коваленко – заслуженный мастер спорта. Занимается пулевой стрельбой. И не знали мы о нём раньше потому, что он был слишком занят в олимпийской сборной, приезжая во Всеволожск, образно говоря, только переночевать. А, может быть, в этом проявилось скромность хорошо воспитанного человека, который не очень любит привлекать внимание.

В феврале этого года Сергею Анатольевичу исполнилось 50 лет. На юбилее в его адрес было сказано много хороших слов. Нашему корреспонденту удалось встретиться с Сергеем Анатольевичем и задать ему несколько вопросов: о семье, о том, как он сам попал в стрелковый спорт и кого тренирует сейчас. Подробнее об этом вы можете прочитать в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Людмила Однобокова

Фото из архива А. Коваленко