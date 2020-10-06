Лира Бурак награждена Почетной грамотой Президента

Жителям Всеволожского района хорошо известно имя председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак. Она – наша землячка, родилась и выросла в городе Всеволожске, длительное время работала в районной администрации, до назначения на областной пост занимала должность заместителя главы администрации Всеволожского района по общим вопросам.

Вчера стало известно о награждении Лиры Викторовны Почётной грамотой Президента Российской Федерации Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. От всей души поздравляем Лиру Викторовну с высокой наградой и желаем ей дальнейших успехов на административном поприще!

Подготовила Светлана Завадская

Фото: комитет МСУ Ленинградской области