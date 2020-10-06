Кузьмоловский ориентировщик Константин Серебряницкий стал серебряным призёром чемпионата России

С 24 по 28 сентября в Выборге проходил чемпионат России по спортивному ориентированию, в котором участвовали 123 спортсмена из 20 регионов России.

Мастер спорта Константин Серебряницкий на этапе эстафеты завоевал первое место, а в кросс-спринте взял «серебро» на дистанции 5 километров с прохождением 32 контрольных пунктов. Благодаря ему сборная команда Ленинградской области вышла на второе общекомандное место.

Константин Серебряницкий — победитель чемпионата России 2019 года. В тот же году на чемпионате мира в Норвегии спортсмен показал самый лучший результат в мужской сборной России. Тренирует Константина Серебряницкого президент Федерации Ленинградской области по спортивному ориентированию Александр Шеин, тоже житель Кузьмоловского городского поселения.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского ГП