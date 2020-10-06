Госэкспертиза одобрила проект медицинского центра в Юкках

Главгосэкспертиза России после рассмотрения проектной документации на строительство Радиоизотопного центра ядерной медицины в Юкковском поселении Всеволожского района выдала положительное заключение.

Общая площадь двухэтажного здания медицинского центра, в котором планируется развививать три направления лечения онкологических заболеваний — хирургическую онкологию, химиотерапию и лучевую терапию, составит около 5 344 квадратных метров. Радиоизотопный центр, который будет оснащён новейшим ядерно-физическим и медицинским оборудованием, сможет принимать до 20 тысяч пациентов в год.

Сообщается, что в здании центра будет ускорительный зал с циклотроном, четыре зала для систем облучения твердых мишеней с линиями транспортировки пучка протонов от ускорителя и многое другое.

Новый медицинский центр станет частью многопрофильного комплекса мирового уровня, не имеющего аналогов.