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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Госэкспертиза одобрила проект медицинского центра в Юкках

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Главгосэкспертиза России после рассмотрения проектной документации на строительство Радиоизотопного центра ядерной медицины в Юкковском поселении Всеволожского района  выдала положительное заключение.

Общая площадь двухэтажного здания медицинского центра, в котором планируется  развививать три направления лечения онкологических заболеваний — хирургическую онкологию, химиотерапию и лучевую терапию, составит около 5 344 квадратных метров. Радиоизотопный центр, который будет оснащён новейшим ядерно-физическим и медицинским оборудованием, сможет принимать до 20 тысяч пациентов в год.

Сообщается, что в здании центра  будет ускорительный зал с циклотроном, четыре зала для систем облучения твердых мишеней с линиями транспортировки пучка протонов от ускорителя и многое другое.

Новый медицинский центр станет частью многопрофильного комплекса мирового уровня, не имеющего аналогов.

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