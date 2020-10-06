В Мурино открылось общественное пространство для отдыха

5 октября в Мурино открылся «Школьный спуск» на участке от улицы Садовой до Школьного моста. Эта общественная территория благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В церемонии открытия зоны отдыха и развлечений участвовали руководители поселения Дмитрий Кузьмин и Алексей Белов, директор МБУ «Содержание и развитие территории» Сергей Галиновский и представитель подрядной организации Денис Семин.

На новом общественном пространстве разместили: песочницу для малышей; игровую площадку в виде медвежьей берлоги для детей от 5 лет и старше; зону коллективных игр для подростков; качели для взрослых и детей; тренажёры для взрослых; спортивную площадку для взрослых; центральную зону отдыха с большим столом, за которым смогут собираться жители. Следующим этапом развития данной территории станет благоустройство набережной реки Охты от Школьного моста до Токсовского шоссе. Работы начнутся в 2021 году.

Фото пресс-службы администрации ВМР