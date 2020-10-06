Вандалы устроили ночной шабаш в парке «Оккервиль»

В ночь с субботы на воскресенье неизвестные пока вандалы устроили погром в парке «Оккервиль» города Кудрово. По словам народных дружинников, закончивших дежурство в десять часов вечера, ничто не предвещало беды — обстановка, в том числе и в парке, была спокойной.

Тем не менее наутро местные жители, вышедшие на пробежки и пешеходные прогулки, обнаружили возле березовой рощи следы настоящего шабаша – дымящиеся угли на месте кострища, опрокинутые урны и мусорные контейнеры, поваленные указательные знаки, разрушенный забор и поврежденные скамейки. К слову, по поводу этих тяжелых, отлитых из бетона антивандальных парковых скамеек и урн местные активисты выражали недовольство – мало эстетики. Однако практика показала, что некоторые посетители парка пока не готовы к легким ажурным конструкциям – ту ночь изящные садовые лавочки и кованые урны точно бы не пережили.

Сотрудники администрации просматривают записи с камер наблюдения и составляют заявление в полицию – вандалов будут искать правоохранительные органы. В администрации не исключают, что это могли быть жители соседних населенных пунктов.

Подготовила Светлана Завадская