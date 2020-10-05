Ребята приготовили вкусные букеты для учителей

День учителя – очень важный праздник как для педагогов, так и для ребят. Поэтому в клубе «Пульс» решили провести мастер-класс, приуроченный к этой дате. ребят учили создавать съедобные букеты.

Такой необычный букет станет прекрасной альтернативой живым цветам и точно удивит учителей. Занятие провела Евгения Федотова, которая имеет немалый опыт создания съедобных композиций. Она смогла превратить любимое хобби в работу и теперь создаёт вкусные букеты на заказ. В своём творчестве девушка использует не только фрукты, овощи, орехи, но и сладости, и даже колбасу.

А подросткам предложили соорудить букет из яблок, которые найдутся под рукой практически у каждого. К этому фрукту можно было добавить лимон, а дополнить композицию – сухоцветами. В ход пошли разноцветные листья, колосья, цветы. Ребята творили целых три часа. У них получились прекрасные, а самое главное – индивидуальные букеты.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодёжно-подростковый клуб «Пульс»