Ленинградская панорама: можно получить статус безработного пенсионеру?

Н. Ильин из Кировского района обратился с вопросом: «Я на пенсии, но продолжал работать. Недавно пришлось уволиться. Могу ли обратиться на биржу труда и получить статус безработного?» Ответ дали специалисты Биржи труда Ленинградской области.

В соответствии со статьей 3 закона «О занятости населения в Российской Федерации» граждане, которым назначены страховая пенсия по старости или за выслугу лет, не могут быть признаны безработными. Соответственно, право на выплату пособия пенсионеры не имеют. Но при этом они могут обратиться в службу занятости за содействием в поиске работы.